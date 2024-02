Mais de mil pinos de cocaína foram encontradas dentro do quarto de um suspeito de tráfico de drogas em Além Paraíba, na noite dessa sexta-feira (9). Três rádios comunicadores também foram apreendidos.

A Polícia Militar (PM) intensifica o combate ao tráfico de entorpecentes no período de Carnaval e, durante as ações, recebeu informações que o homem de 39 anos, que já tinha antecedentes por este crime, estava em via pública em atitude suspeita e vendia drogas.

Segundo a polícia, uma pequena quantidade de droga, não informada, foi encontrada com o suspeito. Entretanto, ele admitiu que tinha mais entorpecentes em casa. No imóvel, no Bairro Saúde, a mãe do homem permitiu a entrada dos policiais, que localizaram drogas, munições, material para embalo, entre outros.

Veja abaixo todo o material apreendido:

1.133 pinos de cocaína



187 envelopes com maconha



Dois embrulhos com cocaína

Sete munições calibre 38 intactas

R$ 3.194 em dinheiro

Balança de precisão



3 rádios comunicadores



Milhares de pinos vazios

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.

