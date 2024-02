Um motorista de 44 anos, com sinais de embriaguez, atropelou pelo menos 30 pessoas durante o Bloco Makako Loko, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (9). A Prefeitura da cidade lamentou o ocorrido.

Segundo Corpo de Bombeiros, pelo menos 30 pessoas precisaram de algum tipo de atendimento, independente do grau da lesão ou casos clínicos; três estavam em estado mais grave.

O atropelamento foi registrado na Avenida Central, no Bairro Fonte do Mato. Os foliões foram socorridos pelas Unidades de Resgate dos bombeiros com apoio de 3 ambulâncias municipais.

Dos atendidos, nove pessoas tiveram traumas mais significativos e foram encaminhados para hospitais em Belo Horizonte, Itabira e São Gonçalo do Rio Abaixo.

Informações iniciais da Polícia Militar (PM) apontam que o motorista estava com sinais de embriaguez no momento do acidente. Ele também foi socorrido e medicado no hospital da cidade, e permaneceu sob escolta policial.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina.

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo se pronunciou sobre o acidente:

"A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo e a Secretaria de Saúde do município lamentam profundamente pelo acidente envolvendo o bloco Makako Loko durante o Gonçalo Folia 2024. Estamos comprometidos em oferecer todo o suporte necessário às vítimas deste lamentável incidente. Elas estão recebendo atendimento e estão sob monitoramento no hospital local de São Gonçalo do Rio Abaixo. Adicionalmente, em meio às dificuldades impostas pelos hospitais lotados devido a casos de dengue, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão atuando em esforço conjunto para garantir que todas as pessoas que necessitam de remoção sejam transferidas. Este trabalho contínuo visa assegurar que, apesar dos desafios, todos os afetados recebam a assistência necessária. A Prefeitura reitera seu compromisso em garantir assistência integral a todos os afetados e trabalha incessantemente para prestar o auxílio necessário neste momento difícil".



