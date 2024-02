Dois motociclistas, que não tiveram as idades reveladas, ficaram feridos após baterem de frente no início da tarde deste sábado (10), em Conselheiro Lafaiete.

Os motoristas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os bombeiros, as motos seguiam em sentidos opostos na via quando bateram de frente.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram um dos motoristas deitado no chão, confuso, com várias escoriações pelo corpo, um corte acima do olho direito, possível fratura no fêmur e joelho.

Depois de avaliação, ele foi encaminhado pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete.

O outro motociclista também tinha escoriações pelo corpo e possível fratura no punho da mão esquerda. Ele foi levado pelo Samun para a mesma unidade hospitalar.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para os trabalhos de rotina.