Uma batida frontal entre um carro e uma van escolar deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo (11), no km 17 da MG-448, perto de Santa Bárbara do Tugúrio. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia no sentido Barbacena/Rio Pomba quando bateu de frente com a van que seguia no sentido contrário. A van tinha 16 ocupantes.

Quando as equipes chegaram ao local, os ocupantes da van já estavam fora do veículo e não quiseram ser levados para o hospital. Contudo, o motorista precisou de atendimento por suspeita de fratura no fêmur. Ele foi imobilizado e encaminhado para o hospital pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

Duas pessoas que estavam no carro precisaram de auxílio, mas não estavam presos às ferragens. Após avaliação eles foram imobilizados, retirados do veículo e encaminhado para o Hospital Regional pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, assim como a Polícia Militar (PM).