Um homem de 35 anos foi detido após a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrar uma pistola e munições dentro do carro em que ele estava na MG-133, em Rio Pomba.

O veículo foi abordado durante operação na rodovia. Segundo a polícia, o motorista estava nervoso e inquieto.

Foram feitas buscas no carro e os militares encontraram uma pistola calibre 9mm e um carregador com 17 munições intactas, do mesmo calibre.

O homem não apresentou nenhuma documentação legal quanto ao porte ou posse da arma. Ele foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado para a Delegacia em Ubá, juntamente com o material apreendido.



