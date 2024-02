Duas pessoas morreram após dois carros baterem de frente na MGC-482, no Distrito de São José do Triunfo, em Viçosa, na tarde deste domingo (11). Ainda não havia mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal estava em um dos carros e no outro veículo apenas os motoristas. O solicitante informou aos militares que havia vítimas presas às ferragens.

No carro onde estava o casal, os dois foram socorridos. Uma senhora, de idade não informada, chegou a ser entubada e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital, mas não resistiu e morreu na unidade.

O motorista do outro carro morreu no local do acidente. As idades das vítimas não foram reveladas.