Um homem de 35 anos ficou inconsciente depois de perder o controle da direção do veículo que manobrava, cair em um barranco e capotar na noite desse domingo (11), no Bairro Queluz, próximo ao Cristo em Conselheiro Lafaiete. Segundo o registro da ocorrência, ele estava sozinho no momento do acidente, sem sinto de segurança.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar encontraram a vítima inconsciente. O Corpo de Bombeiros chegou na sequência e assumiu a retirada da vítima do veículo. Ela recobrou a consciência durante o atendimento. O condutor apresentou algumas escoriações pelo corpo e a unidade do SAMU o encaminhou para atendimento hospitalar na Maternidade São José.