Em ação conjunta, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da 23ª DP (Méier) e policiais militares de Minas Gerais de Muriaé prenderam, no domingo (11), um homem apontado como mandante do assassinato de Júlio César da Silva, de 38 anos.

A vítima trabalhava como segurança de uma boate, que funcionava às margens da BR-116, no bairro Bela Vista, em Muriaé. O autor foi localizado na Rodovia Washington Luiz, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após um trabalho de inteligência.

Conforme as investigações, a vítima foi morta a tiros por dois homens em uma moto. O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2023.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do homicídio teria sido o fato de Júlio César da Silva ser amante da companheira do mandante do crime. Os executores já estão presos.