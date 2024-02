Um carro de passeio com queixa de furto e placa divergente da original foi localizado e apreendido na Rua Dona Filucha, no Bairro Vargem da Grama, no Município de Tocantins, depois do registro da ocorrência de um disparo de arma de fogo, nesse domingo (11).

A Polícia Militar procedeu com buscas até encontrar o veículo, dentro do qual foram localizadas uma pistola de 9mm, 17 munições com o mesmo calibre e ainda um carregador para munições desse formato (alongamento). Além de um revólver calibre .38, 11 munições do mesmo calibre, duas capas de colete balístico, quatro placas de colete, uma touca ninja e várias roupas.



A ação delituosa foi alvo de denúncias anônimas. Não foram confirmadas informações sobre autoria ou posse dos materiais.