Uma mulher que ainda não foi identificada morreu em um acidente no KM 54 da BR-267 na manhã desta segunda-feira (12). A informação que se tem sobre ela, até o momento, é que ela e o carro são oriundos da cidade de Senador Cortes. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o veículo capotou e saiu da pista, caindo em uma ribanceira, a vítima morreu no local e ficou presa às ferragens.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e procedem com a retirada do corpo de dentro do veículo.