Um detento de 35 anos que possui antecedente por roubo foi flagrado descumprindo uma ordem judicial com uma tornozeleira eletrônica fora do perímetro permitido a ele circular, na noite desse domingo (11).

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o detento, foi confirmado o desrespeito à determinação da Justiça, uma vez que ele deveria permanecer em prisão domiciliar em dias de folga, aos finais de semana e em feriados.

Em Além Paraíba, no domingo (11), um detento de 27 anos, com antecedentes de tráfico de drogas, também com tornozeleira eletrônica, foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, na Avenida Doutor Ricardo Grimaldo Estides, no Bairro Ilha do Lazaredo. Assim como no primeiro caso, o indivíduo estava fora do perímetro em que a permanência é permitida, violando ordem judicial.