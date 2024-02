O vocalista de uma banda que se apresentaria na noite do sábado (10) na programação do carnaval da cidade de Itamarati de Minas foi preso antes de subir no palco para a apresentação. Havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 39 anos.

A equipe da Polícia Militar realizou a ação e efetuou a prisão após a conferência de todos os dados no sistema, conduzindo o foragido para a Delegacia de Polícia Civil.