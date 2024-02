Um homem de 22 anos e uma mulher de 23 anos foram presos na madrugada dessa segunda-feira (12) na Rodovia no KM6 da AMG-0515, por porte ilegal de arma de fogo. Eles transitavam pela via em uma motocicleta, junto com outra moto com outros dois ocupantes, que fugiu, quando uma equipe da Polícia Militar se aproximou para fazer uma abordagem. O casal tentou arremessar algo, mas o objeto foi recuperado pela equipe da Polícia Militar que flagrou a atitude suspeita.

Era um revólver calibre.38 com cinco munições intactas e uma embalagem contendo cocaína. A mulher tinha uma placa de identificação de motocicleta na mão. Ele alegou que pertencia ao veículo que fugiu da abordagem. O condutor foi identificado como morador de Muriaé, conhecido no meio policial. O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.