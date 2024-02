Uma batida entre um carro, caminhão e um ônibus deixou duas pessoas feridas nesta terça-feira (13), na BR-267, entre Bicas e Juiz de Fora. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos estavam no carro. Os ocupantes do ônibus e da carreta não se feriram.

Não foi informada a gravidade dos ferimentos dos ocupantes do carro.

A rodovia não ficou interditada e tem trânsito livre. De acordo com a PRF, ao longo da semana serão apuradas as causas do acidente.