Um homem de 28 anos e uma mulher de 27 foram presos por tráfico de drogas nessa terça-feira (13), na MGC-265, em Rio Pomba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante a Operação Carnaval 2024, as guarnições deram ordem de parada à um veículo Nissan Kicks. O motorista sinalizou que iria parar e próximo aos militares acelerou o veículo, tentando fugir.

Os militares localizaram o veículo após os suspeitos entrarem em um pasto, com locais de brejos. Após rastreamento noturno, dois ocupantes do veículo foram encontrados escondidos próximos à uma estrada, dentro de um brejo.

Após consultas foi constatado que o veículo foi roubado no Estado do Rio de Janeiro e fora clonado, ostentando uma placa de São Paulo. No veículo foram encontradas 53 barras de maconha, totalizando aproximadamente 50 quilos da droga e a quantia de R$ 892. Os autores afirmaram que levavam a droga de Juiz de Fora para Visconde do Rio Branco.