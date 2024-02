Um jovem de 21 anos e um idoso de 65 foram detidos após discussão e ameaças de morte na noite da última sexta-feira (9), no Povoado Chapada do Faria, em Barbacena. Uma garrucha e munições foram apreendidas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, o idoso contou que tinha uma desavença antiga com o vizinho e que, naquele dia, tiveram um atrito e se ameaçaram de morte. O idoso afirmou que o rapaz tinha um revólver.

O rapaz foi localizado após rastreamentos e nada de ilícito foi encontrado durante buscas pessoais e na casa dele. Ele afirmou que não tinha uma arma, mas sim que o idoso teria. Ele confirmou ter sido ameaçado de morte após uma discussão.

A PM questionou o idoso sobre a arma e ele confirmou que tinha a posse. Após buscas na residência, cinco munições calibre 22, intactas, foram localizadas. A Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) foi acionada e, em uma mata, abaixo da janela do imóvel, foi achada uma sacola com a garrucha, também calibre 22.

A arma estava carregada com dois cartuchos intactos, do mesmo calibre. Os dois vizinhos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.



barbacena