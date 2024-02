Armas, munições, coletes balísticos e touca ninja foram encontrados dentro de um carro depois de uma denúncia de tiros em via pública na Rua Dona Filucha, no Bairro Vargem da Grama, em Tocantins, na noite do último domingo (11).

Por meio do 190, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações que suspeitos encapuzados estavam dentro de dois carros e atiraram diversas vezes em via pública e fugiram logo depois.

No local as equipes encontraram um dos carros denunciados. Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma pistola 9mm e 17 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 38 e 11 munições do mesmo calibre, dois coletes balísticos, quatro placas de coletes balísticos, um carregador alongado de 9mm e uma touca ninja.

Após consulta pelo chassi, a PM constatou que o carro tinha sido furtado e utilizava placa de outro veículo. Todo o material encontrado e o carro foram encaminhados para a Delegacia.

Até o momento, ninguém foi detido.