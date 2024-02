Um homem de 26 anos foi preso depois de descumprir duas vezes medidas cautelares impostas em juízo durante o Carnaval em Barbacena. A primeira vez que foi flagrado pela Polícia Militar (PM) ocorreu na noite do sábado (10), no Centro do Município. Conforme o registro policial, ele deveria estar em recolhimento domiciliar durante a noite e em dias de folga.





Na noite de terça-feira (13), durante patrulhamento pelo Bairro Santo Antônio, a equipe policial voltou a abordar o mesmo suspeito. Ao ser questionado, ele informou que mudou de endereço, pois residia com a companheira. Ele alegou que terminou o relacionamento e, por esse motivo, mudou de residência.

Durante verificações preliminares, ainda de acordo com a PM, foi constatado que ele estava descumprindo as medidas cautelares impostas em juízo que determina seu recolhimento domiciliar no período noturno, entre as 16h e as 6h e em dias de folga.



O homem foi preso pelo crime previsto no artigo 359 (desobedecer a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito).