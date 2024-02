Um homem de 41 anos foi vítima de disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos na última sexta-feira (9), no Bairro São Benedito em Conselheiro Lafaiete. Segundo a Polícia Militar (PM), além da vítima fatal, um jovem de 26 anos que o acompanhava também foi baleado, porém socorrido e encaminhado ao Hospital Bom Jesus sem maiores gravidades.



De acordo com a apuração da corporação, as vítimas estavam acompanhadas de uma terceira pessoa quando uma motocicleta passou pelo local com dois ocupantes que efetuaram disparos. "Embora a vítima fatal tenha relação com o tráfico de drogas e crimes violentos na cidade, ainda não foi possível identificar a motivação do crime", relata a PM.