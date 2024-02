No último sábado (10), um homem de 34 anos, foragido da Justiça por pensão alimentícia irregular, foi detido pela Polícia Militar (PM) no Bairro Alto Chalé, em Ouro Branco. Na mesma cidade, no domingo (11), outro homem de 39 anos, foragido por tentativa de homicídio, foi encontrado e detido durante policiamento em evento de carnaval.

Em Congonhas, também no domingo, um homem de 38 anos foi abordado pela PM e preso por possuir mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Já em Entre Rios de Minas, a Polícia Militar prendeu um foragido de 38 anos nessa segunda-feira (12) durante patrulhamento na cidade.

Na tarde dessa terça-feira (13), em Catas Altas da Noruega, a PM deteve um homem de 41 anos durante um evento de Carnaval. Ele estava foragido por pensão alimentícia irregular.



