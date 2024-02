Nessa quinta-feira (15), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu três foragidos da Justiça, sendo um deles em Congonhas e os outros dois em São João del-Rei.

Segundo o relatório da PM, o primeiro foragido, jovem de 27 anos, natural de Coração de Jesus onde o mandado de prisão por violência doméstica foi feito, foi localizado após militares receberem informações de que ele estaria morando no Bairro Jardim Profeta, em Congonhas. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Conselheiro Lafaiete.

Em São João del-Rei, um homem, de idade não identificada, foi localizado pela Polícia na tarde dessa quinta após uma denúncia anônima dar conta de que o suspeito estaria no Bairro Residencial Lenheiros com mandado de prisão em aberto. Com a informação, a guarnição foi ao local. O suspeito, ao visualizar a viatura, saiu correndo, sendo perseguido e alcançado pelos militares. Após constatarem um mandado de prisão contra ele, o conduziram até a presença da Justiça.

Também na tarde dessa quinta, em São João del-Rei, o terceiro foragido foi localizado pela PM. Segundo a ocorrência, os militares foram acionados a comparecer ao Fórum Carvalho Mourão para prender o homem, de idade não identificada. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.