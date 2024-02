Três homens de 19, 21 e 35 anos foram presos na madrugada da quarta-feira em um imóvel na Avenida Doutor Heitor Peixoto de Toledo, na Colônia Padre Damião, em Ubá, por tráfico de drogas, depois que o espaço foi alvo de denúncia anônima. As equipes da PM ao chegarem ao endereço flagraram um dos envolvidos no portão. Ao perceber a presença dos militares, ele deixou cair uma embalagem e saiu correndo para dentro da edificação, no entanto, foi alcançado.

No local, foram encontradas e apreendidas oito pedras fracionadas de crack e uma bruta da mesma substância, nove buchas de maconha, 12 tubos e quatro papelotes de cocaína, duas munições calibre 38 intactas.



Um dos autores é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio no dia anterior, perguntado sobre a arma de fogo, respondeu que estaria em posse de um terceiro autor.

Realizadas diligências na residência do denunciado, ao perceber a presença policial, tentou fugir, sendo alcançado e revistado. Com ele foi encontrada uma sacola, que continha sete buchas de maconha, dois microtubos de cocaína e 15 pedras de crack, além de uma pedra esfarelada da mesma substância.

Quanto a arma de fogo, o autor negou estar em sua posse, indicando que estaria na verdade, com mesmo indivíduo que o denunciou. Todos os três envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente aos materiais apreendidos.