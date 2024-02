Um homem de 30 anos foi preso após furtar uma moto no Centro de Leopoldina nessa quinta-feira (16). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o dono do veículo, um homem de 42 anos avisou uma equipe sobre o crime na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao estabelecimento em que ele trabalha.

A PM fez um rastreamento pelo Centro e por bairros vizinhos e o autor foi flagrado próximo à Praça do Ginásio. Ao perceber a aproximação dos militares, tentou escapar correndo, mas foi alcançado e abordado. Ele alegou ter cometido o furto para quitar uma dívida de drogas ilícitas no Bairro do Limoeiro. O veículo recuperado foi encaminhado para o pátio do guincho credenciado. O autor foi preso e após receber atendimento na casa de Caridade Leopoldinense, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.