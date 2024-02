Na manhã desta sexta-feira (16), um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Tiradentes. Segundo as investigações, ele é suspeito de envolvimento crimes de tráfico de drogas, extorsão e homicídio.



O garoto foi apreendido em casa e, durante as buscas, foram arrecadados materiais de interesse às investigações, relata a PCMG.

De acordo com o delegado responsável pelas apurações, Deyvis Andrade, “existem várias informações de que o adolescente vinha espalhando o medo onde morava, intimidando vizinhos e ameaçando os próprios usuários de drogas com quem ele se relacionava.” A Justiça expediu a internação provisória do mesmo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

