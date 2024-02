Um carro furtado no Rio de Janeiro, há mais de dois anos, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-356, em Muriaé, na noite dessa sexta-feira (16).

As equipes faziam um patrulhamento na rodovia quando, no km 267, abordaram o veículo que tinha placa do Rio de Janeiro. Um rapaz de 25 anos conduzia o carro.

Durante a identificação, foi verificado que o veículo tinha sinais de adulteração no chassi e motor. Após consultas aos sistemas, foi constatado que o veículo era, na verdade, emplacado em Belo Horizonte, com queixa de furto na cidade do Rio de Janeiro no dia 1º de fevereiro de 2022.

O jovem disse aos policiais que o carro era do pai, de 44 anos. O homem se apresentou no local e assumiu a propriedade do veículo. Ele contou que adquiriu o carro há oito meses.

O veículo foi encaminhado para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Muriaé.

A reportagem perguntou à PRF se pai e filho foram detidos e aguarda retorno.