Um acidente entre carro e caminhão na BR-267, entre Leopoldina e Tebas, no fim da tarde dessa sexta-feira (16), deixou seis pessoas feridas. Foi preciso abrir a porta traseira do carro para retirar uma passageira.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.

Três pessoas estavam no carro e não tiveram as idades reveladas. Quando o Corpo de Bombeiros esteve no local e, após avaliação, verificou que era preciso forçar a abertura da porta traseira para retirar a passageira.

Outros dois homens, sem idades reveladas, já estavam fora do carro e reclamaram de dores no corpo. Eles foram imobilizados e encaminhados para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do carro tinha ferimentos leves, assim como outros dois passageiros e o motorista que estavam no caminhão. Eles estavam fora dos veículos, foram orientados e não precisaram de encaminhamento para o hospital.