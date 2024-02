Um homem de 48 anos foi detido por furto, na noite desse domingo (18), em Miraí. De acordo com a Polícia Militar, o autor teria furtado o celular e o cartão de crédito de uma enfermeira no Hospital da cidade, enquanto estava no local na condição de paciente.

As câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entrou na sala da enfermaria e efetuou o furto. Após o flagrante, os policiais foram até a casa do homem e encontraram o celular da vítima embaixo do colchão da cama e o cartão no bolso da bermuda do suspeito.

Os objetos furtados foram recuperados e o suspeito foi detido, sendo encaminhado à Delegacia de Leopoldina.