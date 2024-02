Um homem de 33 anos foi preso em flagrante depois de furtar um imóvel no Bairro Pioneiros em Ouro Branco, na sexta-feira (16). Depois que a Polícia Militar foi acionada, o suspeito foi abordado no veículo usado na fuga.



Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos produtos de furto, bem como um par de placas de identificação veicular que o condutor relatou ter trocado logo após a consumação do furto, para dificultar a identificação do automóvel. A vítima do reconheceu parte dos materiais encontrados, sendo que o restante seria produto de furto em outra residência, segundo informado pelo autor. No entanto, ele não soube precisar o local exato do delito, de acordo com o registro policial.

Depois, a Polícia confirmou que o homem participou de furtos em Belo Horizonte, usando o veículo em que estava. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia. Veículo e materiais foram apreendidos. O autor tem passagens por furto à residência, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e clonagem de veículo. Além de ter sido levantada a informação de tratar-se de indivíduo

integrante de uma quadrilha criminosa.