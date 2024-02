Um suspeito, maior de 18 anos, foi detido com um revólver, munições e drogas em Muriaé, nessa segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele era monitorado e tinha várias denúncias de venda de drogas na região do Bairro Vale Verde.

Durante operação o suspeito foi abordado e os seguintes itens foram encontrados com ele, com a ajuda da cachorra Juma, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca):

1 revólver calibre .32



2 munições calibre .32



2 barras de pasta base de cocaína



1 porção de pasta base de cocaína



37 papelotes de cocaína



1 balança de precisão



1 celular



R$ 50 em dinheiro

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia.