Um motorista de caminhão perdeu o controle da direção e bateu em um carro na MG-482, em Conselheiro Lafaiete, na manhã dessa segunda-feira (19). Os bombeiros disseram que o condutor do veículo menor teve ferimentos leves.

O condutor do caminhão, que não teve a idade revelada, contou que tinha óleo na pista no momento do acidente na Estrada de Itaverava, perto da faculdade Unipac. O carro seguia no sentido Piranga.

Segundo o corpo de Bombeiros, um casal estava no carro de passeio e o motorista teve ferimentos leves. Quando as equipes chegaram ao local, o condutor ainda estava dentro do veículo e era atendido pela esposa, que é médica.

Os militares fizeram o atendimento pré-hospitalar e conduziram o motorista para a Maternidade São José.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local.