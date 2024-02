Um homem de 33 anos, com passagens policiais por homicídio e tráfico, foi morto com diversos tiros na cabeça e no peito, na zona rural de Viçosa, no fim da manhã dessa segunda-feira (19).

Segundo a Polícia Militar (PM), a morte foi registrada na localizada conhecida como Fazenda da Paula. Quando a equipe chegou ao local encontrou o corpo do homem com diversos disparos na região da cabeça.

A perícia foi acionada e constatou que, além dos tiros na cabeça, havia disparos no peito e na perna. No momento não foi possível especificar a quantidade de disparos encontrados no corpo da vítima.

Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária. Ninguém foi preso até o momento e não há informações sobre a motivação do crime.