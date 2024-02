Um adolescente, que não teve a idade informada, foi morto com cinco tiros na noite dessa segunda-feira (19), no Bairro Palmeiras, em Ubá. Um rapaz de 22 anos, que acompanhava o menor, também foi atingido pelos disparos.

À Polícia Militar (PM), o jovem relatou que caminhava com a vítima quando o suspeito saiu do meio do mato e efetuou vários disparos em direção a eles.

Os policiais foram ao local após receberem informações de que havia uma pessoa ferida na Rua Francisco Teixeira de Abreu. Os militares encontraram o jovem ainda consciente e o levaram para o Hospital, onde ficou sob cuidados médicos. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O adolescente foi encontrado já sem vida com cinco perfurações provocadas pelos tiros. O suspeito ainda não foi localizado e a motivação por trás do crime não foi informada.

As equipes seguem em rastreamento.