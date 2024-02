Quatro suspeitos estão foragidos após assaltarem uma propriedade rural em Barbacena, renderem uma família e levarem diversos pertences das vítimas no último sábado (17). Uma das vítimas conseguiu se soltar e chamou a Polícia Militar (PM).

Os suspeitos levaram dois veículos, a bolsa de uma das vítimas com cerca de R$ 2 mil, além de celulares, o DVR das câmeras da propriedade e mercadorias como cigarros, isqueiros e outros itens.

Inicialmente, o grupo invadiu um sítio em Pinheiro Grosso, Distrito de Barbacena, e roubou uma van que estava repleta de produtos, e um carro de cor prata. Após a ação, eles seguiram pela BR-040 no sentido Alfredo Vasconcelos. A van e o carro foram encontrados abandonados em Ressaquinha.

FOTO: PMMG - Van Branca encontrada pelos policiais foi abandonada em Ressaquinha, MG

Aos policiais, ciclistas que transitavam pela via confirmaram que viram também um outro veículo de cor branca junto com o carro prata roubado, em alta velocidade pela estrada.

A PM localizou o carro branco, possivelmente clonado, em uma estrada vicinal que dá acesso a Pinheiro Grosso. Dentro do veículo as equipes encontraram uma nota fiscal de aquisição de produtos que estava entre os pertences que foram roubados, o que confirmou a conexão do veículo com o caso.

Vítimas amarradas

As vítimas, dois homens de 46 e 51 anos, e uma mulher de 42, foram rendidas, amarradas e roubadas. Segundo os militares, elas disseram que três dos quatro autores aparentavam estar com revólveres.

Os suspeitos levaram a quantia aproximada R$ 2 mil, além de celulares, o DVR das câmeras da propriedade e as mercadorias que foram colocadas na van, que uma das vítimas alegou serem de origem lícita e com notas fiscais.

Uma das vítimas ainda informou que, embora estivesse amarrada, conseguiu se soltar a tempo de entrar em outro veículo da propriedade e acompanhar os autores à distância, enquanto acionava a Polícia Militar.



A Polícia Militar segue nas buscas pelos suspeitos.