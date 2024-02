Na noite do último domingo (18), um homem de 31 anos agrediu o jovem atual da ex-companheira enquanto deixava o filho na residência dela, em Leopoldina. Todos foram encaminhados ao hospital.

Segundo a ocorrência, o homem chamou o jovem, de 28 anos, para fora de casa, porém ele se negou a sair. Com a negativa, o ex-companheiro entrou na residência e começou a agredi-lo com socos do rosto. Após as agressões o suspeito saiu do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade com hematoma no olho, desvio nasal e escoriação no braço esquerdo. Além disso, a jovem de 25 anos, atual parceira, também foi atendida, pois torceu o dedo médio da mão esquerda ao tentar separar a briga.

No hospital, o homem foi identificado pela vítima como o agressor, e foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais.