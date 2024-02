Um revólver e mais de 40 munições foram encontrados com um idoso na MGC-265, em Rio Pomba, na noite dessa terça-feira (20).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizada a Operação “Sentinela da Estrada” na rodovia quando, no km 109, o carro que o idoso dirigia foi abordado.

O revólver calibre 22 com sete cartuchos e 47 munições do mesmo calibre foram encontrados dentro da mochila do idoso.

Aos policiais, ele contou que seguia de São João Nepomuceno para Ubá e estava com a arma porque trabalha com estofados, e sempre anda com uma certa quantia em dinheiro. Por isso temia pela própria segurança.

Ele não tinha registro ou posse da arma.



Tags:

Rio Pomba