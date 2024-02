Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (21) em Visconde do Rio Branco. Nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Militar (PM) recebeu informação que uma pessoa teria sido baleada por quatro ocupantes de um carro, na Avenida Doutor Carlos.

No local, os policiais encontraram a vítima já caída no chão, sem sinais vitais. Foram encontradas cápsulas de calibre 40 e 9mm espalhadas perto do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia também estiveram no local. Após os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária.

A PM segue em rastreamento para localizar os suspeitos.