Um corpo ainda não identificado foi encontrado no Rio Ubá, no fim da tarde dessa terça-feira (20), em Guidoval. A perícia foi acionada e não conseguiu atestar a causa da morte no local.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que um cadáver havia sido encontrado no rio, na Fazenda Barra de São Pedro.

O Corpo de Bombeiros também estava no local e contou que, no dia anterior, foram acionados por moradores da região Moradinha, na zona rural de Rodeiro, que viram um corpo boiando às margens do Rio Ubá.

Contudo, por causa das fortes chuvas, os bombeiros não conseguiram localizar o corpo. As buscas foram retomadas na terça-feira e, no fim da tarde, o cadáver foi encontrado em um local de difícil acesso.

Segundo a PM, ainda não foi possível identificar a vítima devido ao avançado estado de decomposição.