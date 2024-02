Um jovem de 27 anos agrediu a ex-namorada após ela se recusar a conversar com ele, nessa terça-feira (20) em Carangola. De acordo com a Polícia Militar (PM) o suspeito passava de bicicleta, quando viu a vítima mexendo no celular e a chamou, com a recusa da jovem, o ex desferiu vários socos na cabeça dela.

Ainda segundo a PM, o rapaz pegou o celular da vítima e enviou vídeos e fotos para quem ela estava conversando.

O suspeito fugiu com o celular da jovem e até o momento não foi encontrado.