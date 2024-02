A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou, na noite dessa quarta-feira (21), que a rodovia MG-353, na altura do km 58 de Coronel Pacheco, se encontra com óleo na pista. Ainda não se sabe a causa do derramamento do produto.

No período da tarde, por conta das condições da pista, uma carreta derrapou e interditou a passagem dos veículos durante uma hora. Neste momento, a rodovia está liberada, mas a PMRv alerta para a necessidade de atenção por ainda haver muito óleo na pista.

Os Bombeiros estão no local espalhando serragem para minimizar os riscos.