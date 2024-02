Uma carreta carregada de madeira tombou e bateu na caçamba de outra carreta que seguia na BR-040, em Congonhas, na tarde dessa quarta-feira (21). Ainda na ocorrência, uma caminhonete não conseguiu parar e também colidiu com a caçamba.

Segundo os militares, o acidente foi registrado no km 608, perto de Pires. A suspeita é que, possivelmente, a primeira carreta perdeu o freio, bateu na mureta lateral, tombou e se chocou com a caçamba do segundo veículo.

Com o impacto, o motorista da primeira caçamba ficou preso às ferragens. O condutor da outra carreta, que seguia no sentido Belo Horizonte, não ficou ferido e dispensou atendimento médico.

A caminhonete seguia no mesmo sentido da carreta e o motorista também não se feriu e negou atendimento.

Os bombeiros precisaram usar técnicas de salvamento veicular e desencarceramento para retirar o motorista que ficou preso às ferragens. Depois, ele foi entregue aos cuidados da UTI Móvel da Via 040, concessionária que administra a rodovia, que o conduziu para o Hospital Bom Jesus, em Congonhas.

Durante a ocorrência, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos, mas foi liberado após os trabalhos dos bombeiros, Via 040 e Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Tags:

Congonhas