Um homem de 52 anos ficou ferido após cair em um buraco de cerca de 8 metros de profundidade no Centro de Viçosa, na manhã desta quinta-feira (22).

A Prefeitura informou que, apesar do acidente ter sido em uma área privada, em um imóvel particular, o local será inspecionado para que o Executivo se inteire da gravidade do problema.



O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados na Avenida Marechal Castelo Branco, perto do Bar do Trevo.

Segundo o Samu, o homem sofreu escoriações e reclamou de dores nas pernas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Sebastião.