Dois jovens, de 24 e 25 anos, foram detidos com quase 200 tubos com maconha na BR-265, em Barbacena, na noite dessa quarta-feira (21).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava uma operação no km 214 da rodovia quando abordou um carro, que era conduzido pelo rapaz mais velho; o outro jovem era passageiro.

Foram feitas buscas no veículo e uma sacola com 190 tubos de maconha, já embalados e prontos para o comércio. Uma bucha de maconha foi achada nos pertences do passageiro.

A dupla contou aos policiais que as drogas seriam levadas de São João del-Rei para Juiz de Fora. Os dois jovens foram detidos e encaminhados para a Delegacia.