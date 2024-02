Uma carreta foi apreendida após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) verificar que o semirreboque do veículo tinha placa adulterada. A ocorrência foi registrada no km 767 da BR-116, em Leopoldina, na tarde dessa quinta-feira (22), e o motorista foi detido.

O veículo era conduzido por um homem de 54 anos, que apresentou a documentação original referente à combinação de veículos que dirigia, com placa de da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Contudo, segundo a PRF, durante os procedimentos de identificação, os agentes verificaram que o número do chassi do semirreboque não condizia com a placa que ele tinha.

Durante consultas, os policiais identificaram o verdadeiro emplacamento do semirreboque e constataram que ele estava com restrição de circulação e registro de média monta por causa de um acidente ocorrido em 2021, além de ser emplacado em Cachoeirinha/RS.

Por isso, o veículo foi apreendido e encaminhado para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG). O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.



