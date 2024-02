Quatro armas foram achadas dentro de uma casa nessa quinta-feira (22), em Lima Duarte. Um morador do imóvel, que não teve a idade revelada, foi detido.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento na cidade quando recebeu uma informação via Disque Denúncia Unificado (DDU) sobre um morador com arma dentro de casa.

No local, o morador permitiu a entrada dos policiais, que fizeram uma vistoria e acharam um revólver calibre 32 e cinco munições do mesmo calibre, duas espingardas calibre 28 e três munições do mesmo calibre, intactas, além de uma carabina de pressão e material para recarga de munições.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.