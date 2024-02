Um homem de 41 anos foi baleado por três suspeitos na porta de casa, no Bairro Colônia do Marçal, em São João del-Rei, na manhã dessa quinta-feira (22). Ninguém foi preso.

Segundo informações obtidas pela Polícia Militar (PM) no local, o homem teria acordado por volta das 5h para arrumar o material que usaria em uma obra e aguardar a chegada do pedreiro.

Contudo, ao sair de casa para abrir a porta do galpão, foi surpreendido por três pessoas que chegaram atirando. Ele foi atingido no braço e na lateral do tórax, e foi socorrido para cirurgia na Santa Casa de Misericórdia. O nome dele não foi revelado.

Durante as diligências, a PM descobriu que o homem tem tradição cigana e teria um “irmão de sangue”. Os dois teriam desentendimentos e ele seria um dos suspeitos do crime.

A PM segue em rastreamento para localizar os suspeitos.