Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por posse ilegal de arma de fogo no dia 15 de fevereiro, em Além Paraíba.

Segundo a ocorrência, a guarnição havia recebido informações de que o armamento estaria na casa do suspeito. A equipe, seguindo para o local, realizou as buscas e encontrou uma arma de fogo de uso permitido, cal. 32, no interior do forno de um fogão. Dentro do armamento, no tambor, havia uma munição intacta e uma deflagrada.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão em Leopoldina.