Por meio de ação conjunta a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em colaboração com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), prendeu um homem de 23 anos. Ele suspeito de participação no assassinato de Wellington da Silva Andrade, de 33 anos. O crime ocorreu em outubro de 2023 em Muriaé. O corpo da vítima foi descoberto em 28/10/2023, na Zona Rural de Eugenopólis, envolto em um lençol e com as mãos amarradas.

Segundo as autoridades, a investigação revelou que a vítima foi atraída até a residência do segundo suspeito- um homem de 39 anos, que permanece foragido- localizada no bairro Inconfidência, em Muriaé, no dia 26 de outubro do ano passado Ao chegar ao local, o alvo foi agredido, estrangulado e seu corpo foi encontrado posteriormente n, embrulhado em um lençol e transportado em um veículo dos suspeitos.

Durante a perícia na residência do segundo suspeito, foram encontrados vestígios de sangue e um pedaço de um dos fios utilizados no estrangulamento. O veículo empregado no transporte do corpo também foi apreendido pela Delegacia de Homicídios.

"Os investigados buscaram dificultar os trabalhos da Polícia de investigação, a Polícia Civil, pois praticaram o crime em Muriaé e ocultaram o corpo em cidade diversa, em Eugenópolis", afirmou o Delegado Glaydson de Souza Ferreira. O delegado acrescentou: "No decorrer das investigações, identificamos que já havia mais de 20 dias que os investigados estavam buscando meios de matar a vítima. Para tanto, um dos suspeitos contratou uma pessoa da cidade de Varre-Sai/RJ para auxiliá-lo. Existem indícios de que se tratou de um crime de mando, em que o pano de fundo é uma dívida relacionada ao tráfico de drogas".

O suspeito de 22 anos foi encaminhado ao Presídio de Muriaé e permanece à disposição da Justiça. As investigações serão concluídas no prazo legal e encaminhadas à Justiça.