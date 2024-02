Um foragido da Justiça, que não voltou ao sistema prisional após a “saidinha de Natal” no ano passado foi encontrado dormindo no terraço de uma casa no Bairro Goiabal, em Além Paraíba, na manhã dessa sexta-feira (23). Ele tentou fugir, mas foi preso.

A Polícia Militar (PM) fez levantamentos de inteligência e campo, e foram solicitados mandados de busca e apreensão para os imóveis onde o foragido de 31 anos poderia estar escondido.

As apurações apontaram ainda que ele poderia estar envolvido em um homicídio registrado no dia 8 de fevereiro, pois estaria com a vítima na hora do crime ou poucos minutos antes.

Fuga e prisão

Com os mandados, as equipes seguiram para os endereços localizados para buscar o homem. Em um dos endereços, na Rua Dom Gerardo Ferreira Reis (Beco), um imóvel foi cercado pelos militares.

O foragido dormia no terraço da casa e percebeu a movimentação das equipes. Ele então começou a fugir pelos telhados dos imóveis vizinhos.

De acordo com a PM, enquanto ele passava pela terceira casa, o telhado cedeu e ele caiu dentro da residência. Ele foi alcançado, contido e preso, sendo encaminhado para a Delegacia.

A PM informou que ele tinha passagens por tráfico de drogas, roubo e furtos. O motivo de ele estar preso não foi informado.