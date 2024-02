Um homem com passagens policiais foi detido com um revólver durante fiscalização na MGC-265, em Tocantins, na noite desse domingo (25). Ele disse ter o registro da arma, mas que não tinha autorização para porte.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) abordou o homem de 34 anos na altura do km 91 da rodovia. Ele ficou inseguro e deu respostas evasivas quando questionado se tinha algo de irregular no carro.

Durante buscas no veículo, o policial encontrou embaixo do banco do motorista o revólver da marca Taurus, calibre 9mm, alimentada, carregada e municiada com 12 cartuchos intactos de munição do mesmo calibre.

O homem assumiu ser o dono da arma, que tinha apenas o registro do revólver, mas não a autorização para portar o armamento. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia em Ubá.

Segundo a PMRv, o homem tem passagens policiais por dano, injúria e ameaça. Na denúncia sobre ameaça, a vítima citou o uso de arma de fogo pelo homem.