Dois jovens, de 19 e 22 anos, foram detidos e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com drogas, câmeras de monitoramento e outros materiais no Bairro Sagrados Corações, em Viçosa, na última sexta-feira (23).

As equipes da Polícia Militar (PM) faziam patrulhamento pela região quando, na Rua Ipanema, viram o grupo. Ao serem abordados, um deles jogou algo no chão e o outro suspeito dispensou alguma coisa perto do tronco onde estava sentado.

Em busca pessoal com os suspeitos, a PM encontrou R$ 485 em dinheiro, quatro papelotes de maconha, 16 pedras de crack, duas câmeras de monitoramento e um caderno de anotações.

As buscas continuaram em uma casa próxima e no imóvel foram encontrados os seguintes materiais:

1 pedra de cocaína



5 munições



2 buchas de maconha

Os jovens foram detidos por suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores. Os adolescentes foram apreendidos. Todos foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.